Любопытное семейство медведей заметили в лесу в Ленобласти

Медвежье семейство заметили в заповеднике в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

Любопытное семейство медведей заметили в лесу в Лодейнопольском районе Ленобласти. Как пишет online47.ru, медведица и трое ее детенышей пробежали по тропинке вдоль деревьев на территории Нижне-Свирского государственного заповедника. Всего в семействе было четыре медвежонка, но один из них, как предполагают эксперты, быстро подрос и начал жить самостоятельно. А вот остальные три крупных «бочонка» пока что с удовольствием гуляют с мамой.

- Детишек с мамой так и осталось трое. Видимо, и вторую зимовку семейство проведет вместе, - цитирует издание сотрудников заповедника.

Судя по видео, пока что медвежата ходят у матери строем – она идет позади них и подгоняет, чтобы они не отвлекались.