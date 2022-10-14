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Дом. Семья14 октября 2022 7:37

Любопытное семейство медведей заметили в лесу в Ленобласти

Трое детенышей бежали впереди, а мама их подгоняла
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Медвежье семейство заметили в заповеднике в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

Медвежье семейство заметили в заповеднике в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

Любопытное семейство медведей заметили в лесу в Лодейнопольском районе Ленобласти. Как пишет online47.ru, медведица и трое ее детенышей пробежали по тропинке вдоль деревьев на территории Нижне-Свирского государственного заповедника. Всего в семействе было четыре медвежонка, но один из них, как предполагают эксперты, быстро подрос и начал жить самостоятельно. А вот остальные три крупных «бочонка» пока что с удовольствием гуляют с мамой.

- Детишек с мамой так и осталось трое. Видимо, и вторую зимовку семейство проведет вместе, - цитирует издание сотрудников заповедника.

Судя по видео, пока что медвежата ходят у матери строем – она идет позади них и подгоняет, чтобы они не отвлекались.