Портреты Алексея Балабанова и Сергея Бодрова появятся на фасадах домов в Петербурге

Портрет Сергея Бодрова появится на фасаде дома на Каменноостровском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

На фасадах домов в Петербурге появятся светопроекции портретов Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Фильму «Брат», который снимали в Северной столице, в этом году исполняется 25 лет.

- Санкт-Петербург стал основной съемочной площадкой фильма: и его узнаваемые места, и улицы с домами и дворами, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Концепции световых изображений портретов разработал Комитет по градостроительству и архитектуре вместе с СПБ ГБУ «Ленсовет». Ценные фотоматериалы предоставила «Кинокомпания СТВ».

Портрет Алексей Балабанова появится вечером 14 октября на брэндмауэре на Большом проспекте Васильевского острова, дом 70. А портрет Сергея Бодрова, который сыграл в фильме главную роль, расположат на фасаде дома по адресу Каменноостровский проспект, дом 26-28.