Похолодание и дожди ожидаются в Петербурге на следующей неделе

Циклон придет в Петербург 16 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Петербурге немного испортится к выходным. Однако суббота будет благоприятнее, чем воскресенье. Похолодание и сильный ветер с воскресенья связаны с приходом нового циклона с запада. Из-за него в городе пройдет дождь.

- На выходных будет от +10 до +12 градусов в Петербурге. 15 октября осадков быть не должно, а ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон придет в Петербург 16 октября, в воскресенье. Но окончательно испортит погоду только к понедельнику. Порывы южного и западного ветра ускорятся – 15-20 метров в секунду. Из-за этого может подняться уровень воды в Неве и в Невской губе.

Атмосферный фронт принесет в город дожди, которые будут лить на следующей неделе. А в середине недели начнется сильное похолодание.