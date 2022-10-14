Полицейские задержали мужчину, который стрелял по окнам в Мурино

Полицейские задержали жителя Всеволожского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали жителя Всеволожского района, который стрелял по чужим окнам в Мурино 10 октября. Мужчина выпил, достал свой охотничий карабин «Сайга» и решил выстрелить по лесу. Только из-за выпитого алкоголя все пули летели в дом, стоящий напротив. Жильцы, слышавшие выстрелы, обратились в полицию.

- Жители дома нашли на своих балконах следы от пуль. У двоих жильцов были разбиты балконные стекла. Позже стрелка удалось задержать. 41-летний мужчина приехал из Костромской области и сейчас работает водителем в строительной компании, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В квартире любителя пострелять найден карабин. Его изъяли сотрудники полиции. К счастью, из-за действий пьяного жителя Мурино никто не пострадал. Позже стало известно, что это не первый проступок мужчины.

В феврале этого года под обстрел попал дом в деревне Новое Девяткино, которая находится в паре километров от Мурино. Пуля от карабина «Сайга» попала в оконную раму. Сотрудники полиции с помощью баллистического анализа выяснили, что выстрел был со стороны Мурино, из квартиры мужчины на 16 этаже.