Житель Петербурга проведет 3,5 года в колонии за кражу пожертвований из храма

Злоумышленник украл драгоценности на общую сумму в 1,4 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржец обокрал храм и попал за решетку. Мужчина пришел в церковь в феврале этого года, чтобы якобы поучаствовать в церковной службе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

- Он проник в Православный приход домового храма в честь иконы Божьей матери «Неупиваемая чаша». Из этой иконы и из специального шкафчика для икон он украл пожертвования. Там хранились ювелирные украшения и другие ценности. Икону мужчина разбил, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Злоумышленник украл драгоценности на общую сумму в 1,4 миллиона рублей. В суде он признал свою вину и раскаялся. Все украденное вернул храму. Суд назначил мужчине наказание – 3,5 года лишения свободы. Это время он проведет в колонии особого режима.