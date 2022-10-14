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Происшествия14 октября 2022 13:40

Петербуржец залез на третий этаж, чтобы разбить окно соседки из-за ночного шума

Жильца дома обвинили в «мелком хулиганстве»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина разбил окно соседки из-за шума

Мужчина разбил окно соседки из-за шума

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали ночного хулигана. В полицию Выборгского района обратилась женщина. Она рассказала, что ее сосед ночью разбил окно в ее квартире. Неприятный инцидент случился 13 октября.

- Мужчина из соседней квартиры перебрался по поребрику к окну женщины и разбил его. Женщина при этом живет на третьем этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

34-летний мужчина объяснил, что поступил так из-за того, что ему мешал постоянный ночной шум, который издавался из этих окон. Жильца дома обвинили в «мелком хулиганстве», на него составлен протокол об административном правонарушении.