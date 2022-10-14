Медведев посетил производство беспилотников «Орлан» в Петербурге

Дмитрий Медведев приехал на производство беспилотников в Петербурге. Фото: t.me/medvedev_telegram

Дмитрий Медведев посетил Петербург с рабочим визитом. Заместитель главы Совета безопасности съездил на предприятие «Специальный технологический центр», где производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан».

- Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, - написал Медведев в своем телеграм-канале.

На петербургском предприятии глава Совбеза поучаствовал в контрольной проверке качества партии «Орланов», поставляемых в армию в рамках гособоронзаказа.

Вместе с Дмитрием Медведевым на прошедшем на заводе совещании по вопросам производства БПЛА присутствовал и губернатор Петербурга Александр Беглов.