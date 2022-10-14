Минюст внес петербургское движение «Весна»* в список иноагентов

Движение "Весна" попало в новый список иноагентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов петербургское общественно-политическое движение «Весна»*. Это стало известно после пятничного обновления списков иноагентов.

Напомним, что ранее с требованием прекратить деятельность движения в суд обратилась прокуратура Санкт-Петербурга.

- Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, - отмечала пресс-служба ведомства.

Иск был направлен в суд 30 сентября, а до его рассмотрения прокуратура запретила функционирование организации. На данный момент иск все еще находится в одном из судов Северной столицы.

А позднее Росфинмониторинг внес «Весну»* в реестр террористов и экстремистов, ограничив финансовые операции движения.