150 предприятий Петербурга подали списки для «бронирования» сотрудников от мобилизации

Более 150 предприятий Петербурга подали списки на отсрочку для своих сотрудников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 150 петербургских предприятий подали документы на предоставление отсрочки от мобилизации своим сотрудникам. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1 Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

- Порядка 150 предприятий подали списки на сайте Центр развития и поддержки предпринимательства. Дальше мы с военкоматом отрабатываем, кому можно дать отсрочку. Вопросы рассматриваются адресно, - отметил Поляков.

По его словам, документы подавать могут не только предприятия оборонного комплекса, выполняющие гособоронзаказ, их сотрудникам полагается бронь, но и другие организации. В том числе малого и среднего предпринимательства.

- Мы понимаем, что не только на оборонных предприятиях есть ряд критических должностей. Например лаборанты в фармацевтике. Люди учатся по 10 лет. Если их мобилизовать, производство важных лекарств встанет, - заявил вице-губернатор.

А малый и средний бизнес вовсе может прекратить существование при уходе более 10 процентов персонала. Владельцы таких фирм могут просить отсрочку в связи с текущими производственными задачами или планами по развитию.