Одинокого дикого гуся заметили в парке Героев-Пожарных в Петербурге

Дикая птица совсем не боится людей. Фото: Павел Глазков

Белолобого гуся, отставшего от стаи, заметили в парке Героев-Пожарных в Петербурге. Дикая птица совсем не боится людей. Биолог Павел Глазков предположил, что гусь просто никогда в жизни не видел человека.

- Гуся называют белолобым из-за пятна на лбу. Но у этой птицы оно появится только ближе к весне. В парке птица ищет пропитание. Гусь щиплет траву на газоне, потому что это привычная для него пища. Он же вегетарианец, - написал Павел Глазков в паблике «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

Биолог предположил, что дикий гусь оказался в Петербурге из-за того, что через город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц.

- Трава здесь, судя по всему, питательная, - добавил Павел Глазков.