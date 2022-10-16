В Петербурге потушили горящую усадьбу Демидовых

Обошлось без пострадавших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели Петербурга справились с огнем в усадьбе Демидовых. Пожар возник в двухэтажном здании в переулке Гривцова в субботу 15 октября, вечером в 20:03. На место возгорании отправили 25 человек личного состава МЧС.

- В двухэтажном, размером 15х40 метров здании, горела обстановка на площади 60 кв. метров. В 20:48 пожар локализован, - уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Информации о пострадавших при пожаре на усадьбе Демидовых в МЧС не поступало.