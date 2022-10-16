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Происшествия16 октября 2022 7:17

В Петербурге потушили горящую усадьбу Демидовых

Двухэтажное здание полыхало в переулке Гривцова
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Обошлось без пострадавших.

Обошлось без пострадавших.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели Петербурга справились с огнем в усадьбе Демидовых. Пожар возник в двухэтажном здании в переулке Гривцова в субботу 15 октября, вечером в 20:03. На место возгорании отправили 25 человек личного состава МЧС.

- В двухэтажном, размером 15х40 метров здании, горела обстановка на площади 60 кв. метров. В 20:48 пожар локализован, - уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Информации о пострадавших при пожаре на усадьбе Демидовых в МЧС не поступало.