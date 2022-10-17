Завернутый в одеяло труп нашли в лесу в Ленобласти

Труп убитого мужчины нашли в Лесу под Тосно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленобласти завело уголовное дело об убийстве. Причиной стал труп, найденный в лесу у садоводства «Гутолов ручей» в Тосненском районе. Тело мужчины с явными признаками насильственной смерти было завернуто в одеяло. Под подозрение попали собутыльники убитого.

- Предварительно установлено, что в ходе возникшего конфликта во время совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в поселке Ушаки, потерпевшему был нанесен удар кухонным ножом в область шеи, - сообщает пресс-служба Следкома.

На месте преступления эксперты обнаружили следы крови. Нашлась она и в машине, на которой труп вывезли в лес.

По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Ленобласти, 40 и 42 лет от роду. Сейчас следователи выясняют их роли в расправе над собутыльником.