Полицейские задержали мигранта, похитившего 655 метров кабеля из парка Петербурга

На проспекте Славы были остановлены две машины: «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника, который похитил 655 метров телефонного кабеля. Украденное перевозили в двух автомобилях рано утром 17 октября. Полицейские остановили машины, полагаясь на профессиональное чутье, и не ошиблись.

- На проспекте Славы были остановлены две машины: «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта». Документы у водителей были в порядке. Но в багажниках обнаружены скученные кабеля в большом количестве, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Один из водителей рассказал, что нашел телефонный кабель около отрытого люка в Парке Интернационалистов. Но одной машины не хватило бы, чтобы забрать такой груз. Поэтому уроженец стран ближнего зарубежья обратился за помощью к товарищу.

- На самом деле, 655 метров кабеля были срезаны в этом же парке. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемого мигранта задержали, - добавили в ведомстве.