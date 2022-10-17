Споткнувшийся о рельсы мужчина погиб под поездом в Ленобласти

Мужчина погиб под колесами поезда в Сиверском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия задержала в пути вечернюю электричку из Луги в Петербург. Она простояла на путях полтора часа. Причиной стал наезд товарного состава на мужчину у железнодорожной станции Сиверская.

- В момент приближения состава пострадавший шел к железнодорожным путям, намереваясь их перебежать. Предположительно он споткнулся о рельсы, - сообщает пресс-служба Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Машинист «товарняка» дернул стоп-кран, но многотонная махина переехала упавшего на пути человека. Мужчина погиб на месте. Из-за происшествия движение поездов встало.

Электричка из Луги прибыла в Петербург уже после закрытия метро, пассажиров по домам развозили автобусами.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливает транспортная полиция.