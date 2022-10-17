Парки Петергофа стали бесплатными и перешли на зимний режим работы с 17 октября

Фонтаны Петергофа в этом году все. Зато вход в парк теперь бесплатный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитые парки Петергофа стали бесплатными для посещения. 16 октября здесь закончился сезон фонтанов. Теперь за вход денег не берут, наслаждаться красотами осенней природы можно совершенно безвозмездно, как говорила Сова из мультфильма про Винни-Пуха.

- Закрытие сезона фонтанов означает начало нового этапа прекрасных парков: осени с ее яркими красками и зимы с невероятными пейзажами, - приглашает гостей пресс-служба Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Вместе с завершением летнего сезона на зимний режим работы перешли и знаменитые дворцы этого красивейшего пригорода Петербурга.

Напомним, что в Петербурге фонтаны в этом году начали постепенно отключать с 1 октября. Сейчас «Водоканал» завершает перевод сооружений в состояние консервации.