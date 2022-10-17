Власти Ленобласти окажут соцподдержку детям мобилизованных и разведенных мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленинградской области будут оказывать поддержку детям мобилизованных, несмотря на развод родителей. Об этом 17 октября 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Ребенку мобилизованного мужчины, даже если родители в разводе, все равно будет предоставляться бесплатное питание в школе с 1 ноября. Для этого одному из родителей необходимо обратиться в администрацию учебного учреждения с подтверждением прохождения службы второго родителя, - сообщили в администрации.

Помимо этого, если мужчина отправился на мобилизацию и должен выплачивать алименты на содержание своих детей, то они будут удерживаться с месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, или занимаемой воинской должностью, ежемесячных и других дополнительных выплат.