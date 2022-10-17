Больше тысячи ДТП произошло в Петербурге и области за выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло большое количество ДТП - свыше 1 тысячи. Такую статистику за 14-16 октября 2022 года привели в управлении ГИБДД по городу и региону.

- С 14 по 16 октября в Петербурге произошло 804 ДТП. Из них 18 аварий оказались с пострадавшими, - рассказали в пресс-службе дорожной полиции.

Не обошлось без серьезных случаев. Так, в Петербурге в авариях оказались ранены 23 взрослых человека и четверо детей. Также есть один смертельный случай.

В Ленинградской области аварий значительно меньше - 200 ДТП за минувшие выходные, из них 13 оказались серьезными. В авариях пострадали 15 взрослых человек и двое детей. Также есть один случай аварии с гибелью человека.