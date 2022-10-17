На Невском проспекте открылась выставка «Вечерний Санкт-Петербург»: 105 лет с городом» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 17 октября 2022 года открылась выставка «Вечерний Санкт-Петербург»: 105 лет с городом». Она расположилась у у главного портика Большого Гостиного двора и посвящена юбилею легендарного издания. На церемонии присутствовал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- «Вечерка» - настоящий символ нашего города. Многие поколения ленинградцев-петербуржцев узнавали свежие новости со страниц легендарного издания. Сегодня эта традиция возрождается, - отметил вице-губернатор.

На три недели пространство на Невском проспекте превратилось в читальный зал под открытым небом.

На три недели пространство на Невском проспекте превратилось в читальный зал под открытым небом.