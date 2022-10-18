Студента петербургского вуза задержали за мошенничество в отношении пенсионерки

Студента петербургского вуза задержали по подозрению в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала студента местного вуза, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. Утром 17 октября 2022 года неизвестный человек позвонил на домашний телефон 86-летней женщине, проживающей на улице Бурцева Кировского района, и развел ее на деньги. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- С неустановленного номера телефона позвонил неизвестный, представившийся следователем. Под предлогом не привлечения ее "дочери" к ответственности за якобы совершенное ДТП аферист убедил старушку передать курьеру 100 000 рублей и 2 500 долларов США, - рассказал источник.

Спустя час после звонка, домой к пенсионерке приехал молодой парень, который забрал деньги. Ущерб составил более 254 тысяч рублей.

Полиция начала проверку и просмотрела видеозапись с домофона. Вскоре у хостела на Гатчинской улице был задержан 21-летний студент третьего курса одного из вузов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.