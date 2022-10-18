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Происшествия18 октября 2022 8:45

10-месячная девочка попала в больницу в Петербурге с сильными ожогами от духовки

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Шушарах 10-месячный ребенок получил ожоги

В Шушарах 10-месячный ребенок получил ожоги

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге маленький ребенок попал в больницу с сильными ожогами. Инцидент произошел днем 17 октября 2022 года в поселке Шушары. Пострадавшей оказалась 10-месячная девочка. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Малышку 17 октября в 14 часов доставили в Детскую больницу №1 из квартиры в Ленсоветовском, - рассказал источник.

У ребенка были сильные ожоги кистей 2 и 3 степени.

Выяснилось, что когда родители малышки отвлеклись, она прикоснулась к горячей духовке и сильно обожгла руки. В итоге ребенку потребовалась госпитализация. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.