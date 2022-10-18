Hyundai Motor начала консервацию автозавода в Петербурге

Источники сообщают о консервации российского завода Hyundai. Фото: Олег ЗОЛОТО

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor начал процесс консервации оборудования на заводе в Петербурге. Предприятие простаивает с начала марта 2022 года из-за нехватки компонентов. За полгода здесь не выпустили ни одной машины.

- С российского завода Hyundai сообщают: началась консервация. Несколькими днями ранее отсюда вывезли все оставшиеся автомобили (около полутора тысяч), среди которых были даже не до конца собранные, - пишет телеграм-канал «Русский автомобиль».

Что будет дальше, увольнения с продажей завода, или продление режима простоя, пока никто не знает. Обычно решения принимаются в конце каждого месяца, 27-28 числа.

Отметим, что корейская пресса пишет о больших убытках подразделения «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» - самого завода и грядущем решении руководства головной компании о последующем развитии бизнеса в России.