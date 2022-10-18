Машины снесли забор и вылетели на тротуар на Сенной площади в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жесткое ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга 18 октября 2022 года. На Сенной площади два автомобиля занесло на скользкой от дождя дороге, они потеряли управление и вылетели с проезжей части на тротуар. Свидетелем произошедшего стал фотограф "Комсомольской правды в Петербурге".

- На Садовой улице ДТП с пострадавшими. Машины снесли забор и вылетели на тротуар, - рассказала фотограф.

Участниками аварии оказались два автомобиля. Кто именно и сколько человек пострадали, сотрудники спасательных служб отказались уточнять. Однако из одной из машин врачи скорой помощи помогали выбираться пожилой женщине. О ее состоянии на данный момент ничего неизвестно.

На месте уже работают спасательные службы. Из-за аварии проезд по площади частично перекрыт.