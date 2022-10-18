Суд отправил в тюрьму мужчину за убийство женщины туристическим ножом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в тюрьму мужчину, который зарезал туристическим ножом женщину на Торфяной дороге в Приморском районе города. Приговор вынес Приморский районный суд 18 октября 2022 года. Об этом сообщили в прокуратуре.

- В ночь с 6 на 7 сентября 2021 года у дома 15, корпус 3, строение 1 по Торфяной дороге мужчине во время ссоры нанес женщине не менее восьми ударов руками и ногами по голове и телу, а также не менее 19 ударов туристическим ножом в область шеи и туловища жертвы, - рассказали в прокуратуре.

От всех увечий женщина скончалась, а ее труп убийца спрятал в кустах. Спустя время мужчину нашли и задержали.

Суд вынес приговор в виде заключения в колонии строгого режима на 10 лет. Также мужчина будет обязан выплатить 1 миллион рублей сыну убитой.