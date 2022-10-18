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Общество18 октября 2022 12:09

Муниципалитеты Петербурга получили право ставить парковочные столбики

Такой закон принял городской парламент
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Муниципалитеты получат право самостоятельно ставить парковочные столбики.

Муниципалитеты получат право самостоятельно ставить парковочные столбики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские депутаты одобрили законопроект, разрешающий муниципальным властям самостоятельно ставить парковочные столбики. Ранее они не могли тратить бюджетные деньги на эти цели.

- По итогам заседания 18 октября муниципалитетам предоставят право устанавливать парковочные столбики, - написал в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Бельский.

Инициаторами обращения стали депутаты МО «Ульянка», которым Комитет по градостроительству и архитектуре регулярно отказывал в одобрении проекта установки таких столбиков и средства из городского бюджета не выделялись. А свои деньги муниципалитет тратить не мог по закону.

Кроме этого, в пояснительной записке к законопроекту говорилось, что традиционные бетонные полусферы, которые используют для ограничения парковочного пространства, не так эстетичны. Кроме того, сужают проезжую часть и не всегда безопасны с точки зрения дорожного движения - в темноте их можно просто не увидеть.