Муниципалитеты Петербурга получили право ставить парковочные столбики

Муниципалитеты получат право самостоятельно ставить парковочные столбики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские депутаты одобрили законопроект, разрешающий муниципальным властям самостоятельно ставить парковочные столбики. Ранее они не могли тратить бюджетные деньги на эти цели.

- По итогам заседания 18 октября муниципалитетам предоставят право устанавливать парковочные столбики, - написал в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Бельский.

Инициаторами обращения стали депутаты МО «Ульянка», которым Комитет по градостроительству и архитектуре регулярно отказывал в одобрении проекта установки таких столбиков и средства из городского бюджета не выделялись. А свои деньги муниципалитет тратить не мог по закону.

Кроме этого, в пояснительной записке к законопроекту говорилось, что традиционные бетонные полусферы, которые используют для ограничения парковочного пространства, не так эстетичны. Кроме того, сужают проезжую часть и не всегда безопасны с точки зрения дорожного движения - в темноте их можно просто не увидеть.