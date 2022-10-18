ККИ убрал 10 незаконных шлагбаумов и парковок в Петербурге

На прошлой неделе от незаконно размещенных блокираторов, ограждений и шлагбаумов освобождено 10 земельных участков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за неделю специалисты комитета по контролю за имуществом освободили 10 участков, где незаконно были установлены блокираторы и шлагбаумы. Об этом 18 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- От блокираторов освобождены земельные участки на Варшавской улице, 12 Линии В.О. и улице Львовской в Стрельне. Ограждения демонтированы на набережной Обводного канала, Малой Монетной и Домостроительной улицах. Незаконно установленные шлагбаумы теперь не мешают свободному проезду на Железнодорожной, Таврической, Шпалерной и Беговой улицах, - рассказали в комитете.

Специалисты демонтировали ограждения, бетонные полусферы и шлагбаумы, которые были установлены незаконно и мешали проезду машин. Всего за истекший период года от таких элементов благоустройства освобождено 275 земельных участков.