Центр «Сирин» в Петербурге показал питомца Мурома в Международный день бобра

Бобер Муром. Фото: Центр "Сирин"

Международный день бобра отмечают в Центре реабилитации диких животных «Сирин». В честь праздника сотрудники Центра показали подписчикам Telegram-канала питомца по имени Муром и его друзей - ондатр.

- Бобра точно знают все: внешность у него характерная. Но всегда находятся люди, которые путают бобров с ондатрами, выдрами и нутриями, - говорится в сообщении в социальных сетях зверинца.

В реабилитационном центре бобренок Муром живет в своей собственной клетке. Но иногда выдры все равно залазят к нему в дом.

Животные вполне удачно делят жилищную площадь. Ссорятся очень редко: взрослые выдры иногда обижают малышей-бобрят. А вот маленькие выдры удачно ладят с бобрятами.