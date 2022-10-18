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Дом. Семья18 октября 2022 15:33

Центр «Сирин» в Петербурге показал питомца Мурома в Международный день бобра

Муром счастливо живет в собственной клетке и обижается, когда его путают с ондатрами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бобер Муром. Фото: Центр "Сирин"

Бобер Муром. Фото: Центр "Сирин"

Международный день бобра отмечают в Центре реабилитации диких животных «Сирин». В честь праздника сотрудники Центра показали подписчикам Telegram-канала питомца по имени Муром и его друзей - ондатр.

- Бобра точно знают все: внешность у него характерная. Но всегда находятся люди, которые путают бобров с ондатрами, выдрами и нутриями, - говорится в сообщении в социальных сетях зверинца.

В реабилитационном центре бобренок Муром живет в своей собственной клетке. Но иногда выдры все равно залазят к нему в дом.

Животные вполне удачно делят жилищную площадь. Ссорятся очень редко: взрослые выдры иногда обижают малышей-бобрят. А вот маленькие выдры удачно ладят с бобрятами.