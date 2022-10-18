Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 19:19

Двух рыбаков с тонущей лодки спасли в Ленобласти

Мужчины рыбачили в Ладожском озере
Анастасия НУРАДИЛОВА
У лодки пробило дно. Фото: МЧС

У лодки пробило дно. Фото: МЧС

В Ленинградской области спасатели помогли двум рыбакам. Мужчины попали в неприятную ситуацию на Ладожском озере 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы региона.

- Дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получила информацию о том, что двое рыбаков на Ладожском озере возле массива Креницы пробили дно лодки, - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС нашли обоих пострадавших. Двух рыбаков доставили на берег, где их уже ожидали взволнованные родственники. Сейчас с мужчинами все хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.