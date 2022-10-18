Двух рыбаков с тонущей лодки спасли в Ленобласти

У лодки пробило дно. Фото: МЧС

В Ленинградской области спасатели помогли двум рыбакам. Мужчины попали в неприятную ситуацию на Ладожском озере 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы региона.

- Дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получила информацию о том, что двое рыбаков на Ладожском озере возле массива Креницы пробили дно лодки, - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС нашли обоих пострадавших. Двух рыбаков доставили на берег, где их уже ожидали взволнованные родственники. Сейчас с мужчинами все хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.