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Дом. Семья18 октября 2022 21:43

Медведица из заповедника потеряла детеныша в Ленобласти

У медвежонка была травмирована лапа
Анастасия НУРАДИЛОВА
На прошлом видео было заметно, что у одного медвежонка что-то с лапой. Фото: скриншот из видео

На прошлом видео было заметно, что у одного медвежонка что-то с лапой. Фото: скриншот из видео

Медведица потеряла детеныша в Нижне-Свирском заповеднике. Ранее фотоловушка запечатлела мать-героиню с тремя медвежатами. Но через три дня малышей осталось всего два. Сотрудники опубликовали очередное видео с фотоловушки 18 октября.

- На прошлом видео было заметно, что у одного медвежонка что-то с лапой – он не мог на нее наступать. И вот на новых кадрах травмированного детеныша уже нет. Мы очень переживаем, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Что случилось с третьим медвежонком – пока неизвестно. Сотрудники заповедника ждут следующие кадры с фотоловушки и очень надеются, что на прошлом видео детеныш просто не попал в объектив.