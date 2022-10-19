Медведица из заповедника потеряла детеныша в Ленобласти

На прошлом видео было заметно, что у одного медвежонка что-то с лапой. Фото: скриншот из видео

Медведица потеряла детеныша в Нижне-Свирском заповеднике. Ранее фотоловушка запечатлела мать-героиню с тремя медвежатами. Но через три дня малышей осталось всего два. Сотрудники опубликовали очередное видео с фотоловушки 18 октября.

- На прошлом видео было заметно, что у одного медвежонка что-то с лапой – он не мог на нее наступать. И вот на новых кадрах травмированного детеныша уже нет. Мы очень переживаем, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Что случилось с третьим медвежонком – пока неизвестно. Сотрудники заповедника ждут следующие кадры с фотоловушки и очень надеются, что на прошлом видео детеныш просто не попал в объектив.