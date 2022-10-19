Полиция показала видео допроса мужчины, взявшего в заложники сына в Кудрово

Видео из квартиры в Кудрово, где отец взял в заложники сына, показала полиция Фото: принтскрин видео.

Полиция показала видео из квартиры в Кудрово Ленинградской области, где 38-летний мужчина удерживал в заложниках своего девятилетнего сына. Утром 19 октября 2022 года пьяный отец похитил ребенка, затащил его в квартиру и тяжело ранил в шею. Мужчину угрожал убить мальчика. Благо, спецназ и полиция вовремя подоспели.

- Пятнадцать лет жил с женой, было двое детей. Потом спалил, что она, короче, грубо говоря с каждым, кто ко мне придет. Они говорили мне, я не верил. До последнего тянул. Вот и все, - рассказал мужчина во время задержания.

Выяснилось, что обиженный муж долго пил. Почему решил напасть именно на сына, не понимает. И не знает, сможет ли ребенок его простить.

Мальчику провели экстренную операцию. Сейчас его состояние стабильно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.