Самый холодный день октября зафиксирован в Петербурге 19 числа

19 октября стало самым холодным днем в Петербурге с начала месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима все ближе и ближе. Последние несколько дней в Санкт-Петербурге шли проливные дожди, температура воздуха стремительно понижалась. Однако 19 октября 2022 года в городе зафиксирован самый холодный день с начала месяца. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Сегодняшний день в Санкт-Петербурге очень холодный – самый холодный в октябре этого года. Сейчас температура воздуха еще не дошла до плюс 6 градусов, а максимум температуры будет сегодня в районе плюс 7 градусов, - пояснил специалист.

Но в топ самых холодных в истории города сегодняшний день не попал. В 2020 и 2021 годах 19 октября был еще холоднее. Температура воздуха тогда составила всего плюс 4 градуса.

Предстоящие дни останутся холодными, несмотря на то, что дожди уйдут.