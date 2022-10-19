Сотрудники Hyundai опровергли информацию о закрытии петербургского завода

В изданиях, посвященных автомобилестроению, появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге готовят к консервации завод Hyundai – «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Однако сотрудники предприятия в разговоре с «КП-Петербург» эту информацию опровергают.

Предприятие с марта находится в простое. В качестве зарплаты работники получают 2/3 от оклада. Однако некоторые из них появляются на предприятии и утверждают, что никаких существенных изменений там не происходит.

- На заводе, насколько мне известно, уже давно нет официально до конца собранных авто. Только те машины стоят, которые не прошли все процессы. Последние готовые авто были отгружены ещё летом, - отметил один из сотрудников. – Был на заводе на прошлой неделе – несобранные машины так и стоят.

Такое письмо разослали сотрудникам предприятия Фото: предоставлено "КП"

- О консервации завода ничего не слышал. Может быть, у руководства такие планы и есть, но до работников пока такие новости не доходили, - говорит другой работник.

- С марта месяца продлевают ежемесячно простой и все. Другой информации пока не поступало. Уверен, что все своевременно сообщат, - утверждает третий.

Кроме того, начальство предупреждает сотрудников о появлении в СМИ недостоверной информации. И просят не верить ей.

Сами работники говорят, что ждут официальной информации о будущем предприятия. И если сейчас завод не закрывают, то все может измениться в конце месяца. Документы у сотрудников с компанией подписаны до конца октября.