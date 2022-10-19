Бабушку на переходе снесла машина на Московском проспекте в Петербурге

Пенсионерку сбили на Московском проспекте. Фото: vk.com/dorinspb

Пожилая женщина тяжело пострадала в ДТП на Московском проспекте. Авария произошла рано утром 19 октября. Пенсионерка переходила магистраль на красный сигнал светофора, на обращая на летевшие по дороге машины. В итоге одна из них и снесла бабушку на полной скорости.

- Есть отдельная группа пешеходов - пожилые люди. Да, часто нарушают ПДД в спешке по своим важным делам. Но, будем внимательны на дорогах, подразумевая их внезапное появление, - предупреждает паблик «Дорожный инспектор», в котором опубликовано видео с моментом ДТП.

Что касается аварии, то за рулем иномарки, сбившей пенсионерку, находился 41-летний мужчина. Он серьезно не пострадал. Сама женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ДТП назначена проверка.