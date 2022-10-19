Отца, ранившего и взявшего в заложники сына в Кудрово, лишат родительских прав Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

38-летнего жителя Кудрово в Ленинградской области, который утром 19 октября 2022 года взял в заложники своего девятилетнего сына и грозился его убить, лишат родительских прав. Этим уже занимаются специалисты, рассказали в прокуратуре региона.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой области скоординирована работа следственных органов и органов опеки и попечительства, направленная на лишение отца родительских прав в отношении ребенка в установленном законом порядке, - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что семья никогда на профилактических учетах не состояла. Характеризовалась как обычная, полная и благополучная. В семье также есть дочь.

Инцидент произошел в следствии ссоры супругов. Но по какой-то причине мужчина решил выместить злость на жену, напав на ребенка. Возбуждено уголовное дело.