Беглов назначил Романа Голованова советником губернатора Петербурга

Роман Голованов назначен советником губернатора Петербурга / Фото: Смольный

В верхах правительства Санкт-Петербурга произошли кадровые перестановки. Александр Беглов назначил советником губернатора Романа Голованова. Ранее он занимал пост пост председателя Комитета по инвестициям. Об этом 19 октября 2022 года сообщили в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах, назначив Романа Голованова своим советником, - говорится в сообщении городской администрации.

Место Голованова в комитете займет заместитель председателя ведомства Иван Складчиков. Сейчас он назначен временно исполняющим обязанности.

Помимо этого, с 24 октября глава Кронштадтского района Олег Довганюк покинет свой пост и перейдет на работу в Комитет по труду и занятости населения города в качестве заместителя главы ведомства.