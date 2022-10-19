Смольный не будет вводить никакие ограничения в Петербурге из-за уровня базовой готовности

Город продолжит жить обычной жизнью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном рассказали, что изменится в городе из-за уровня базовой готовности. Петербург продолжит жить обычной жизнью, принимать серьезные меры не планируется. Губернатор Александр Беглов сообщил об этом после заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое 19 октября провел Владимир Путин.

- В условиях усиления мер по обеспечению безопасности город сохранит привычный ритм. Межведомственное взаимодействие налажено, алгоритмы отработаны, есть все необходимые ресурсы, - рассказали «КП-Петербург» в Смольном.

В Северной столице пока не планируется вводить никаких ограничительных мер. Город будет жить в обычном режиме и продолжит выполнять необходимые социально-экономические задачи.