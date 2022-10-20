Новая перехватывающая парковка откроется у метро «Шушары» в Петербурге

Новая перехватывающая автостоянка откроется у метро «Шушары» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возле станции метро "Шушары" откроется новая перехватывающая парковка. Автостоянка на 187 мест расположится на Автозаводской улице, в месте, которые выбрали сами петербуржцы с помощью голосования. Об этом 20 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Мы планомерно разгружаем напряженные участки транспортных артерий города для повышения комфорта. Учитываем пожелания петербуржцев. Необходимость открытия перехватывающей стоянки у станции метро "Шушары" поддержали сами жители, - отметил губернатор Александр Беглов.

Стоянка располагается удобно, недалеко от КАД и Софийской улицы, откуда идут большие потоки машин. Горожане, которые едут в сторону центра Петербурга, могут удобно оставить машину, не стоять в пробках, продолжив путь на метро.

Завершить полностью работы планируется до конца этого года.