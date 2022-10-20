Два корпуса снесут в петербургской Городской больнице №15 на Авангардной

Старые корпуса больницы на Авангардной снесут ради строительства нового. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению СПб.

Снос двух корпусов в Городской больнице №15 Петербурга, расположенной на Авангардной улице, начнется с 1 ноября. Решение об этом приняли в Комитете по здравоохранению. После демонтажа зданий тут начнется стройка, на территории стационара возведут новое здание.

- Последние недели дались руководству больницы непросто. Нужно было освободить корпус отделения переливания крови и корпус челюстно-лицевой хирургии – вывезти оттуда все оборудование и мебель, - отметил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

На время демонтажных и строительных работ коечный фонд 15-й больницы сокращен на 151 место. Но позднее весь объем будет восстановлен.

По окончании строительства стационар получит новый высокотехнологичный корпус с современным оборудованием.

- Юго-запад нашего города обретет полноценный стационар-тысячник, - заявил Лисовец.