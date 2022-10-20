В Петербурге выросло число квартир на продажу с пометкой «срочно»

В Петербурге выросло число срочно продающихся квартир. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На петербургском рынке недвижимости увеличилось количество квартир, выставленных на продажу с пометкой «срочно». По большей части их владельцы уехали из страны после объявления частичной мобилизации.

- Сегодня на рынке появляются квартиры уезжающих. Опознать такие объекты можно не только по слову «срочно», но и, например, по фразам: «продает жена» или «продает знакомая», - рассказали «Петербургскому дневнику» эксперты по недвижимости.

Чаще всего такие квартиры продают со скидкой, а оформление идет по доверенности.

Количество продаж без присутствия собственника в Москве и Петербурге в последнее время выросло в три раза, но эксперты предупреждают, что такая сделка несет риски, хоть часто покупателя привлекает скидка до 15 процентов от начальной цены.

При этом общее количество выставленного «срочно» жилья относительно невелико. В Северной столице оно составляет менее 500 объектов, или около двух процентов от всех квартир на вторичном рынке.