В Петербурге выросло число квартир на продажу с пометкой «срочно»

В Петербурге выросло число срочно продающихся квартир.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На петербургском рынке недвижимости увеличилось количество квартир, выставленных на продажу с пометкой «срочно». По большей части их владельцы уехали из страны после объявления частичной мобилизации.
- Сегодня на рынке появляются квартиры уезжающих. Опознать такие объекты можно не только по слову «срочно», но и, например, по фразам: «продает жена» или «продает знакомая», - рассказали «Петербургскому дневнику» эксперты по недвижимости.
Чаще всего такие квартиры продают со скидкой, а оформление идет по доверенности.
Количество продаж без присутствия собственника в Москве и Петербурге в последнее время выросло в три раза, но эксперты предупреждают, что такая сделка несет риски, хоть часто покупателя привлекает скидка до 15 процентов от начальной цены.
При этом общее количество выставленного «срочно» жилья относительно невелико. В Северной столице оно составляет менее 500 объектов, или около двух процентов от всех квартир на вторичном рынке.