14-летний школьник из Луганска стал петербургским полицейским

Петербургские полицейские исполнили мечту мальчика из Луганска. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Петербургские полицейские, находящиеся в Луганске в служебной командировке, исполнили мечту 14-летнего школьника, который хочет стать снайпером. Мальчик стал победителем конкурса рисунков, который прошел среди воспитанников Луганского центра социально-психологической реабилитации детей. Подарком стал день в роли сотрудника МВД.
- В день, когда исполняются мечты, мальчик примерил на себе снаряжение снайпера и познакомился с устройством винтовки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вместе с полицейскими школьник провел проверку патрульных нарядов, поучаствовал в учебном задержании преступника, а завершением дня стала фотосессия в бронежилете, каске и с винтовкой в руках.
После этого полицейские отвезли и обратно в центр и подарили подарки всем участникам конкурса рисунков.