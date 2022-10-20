14-летний школьник из Луганска стал петербургским полицейским

Петербургские полицейские исполнили мечту мальчика из Луганска. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские, находящиеся в Луганске в служебной командировке, исполнили мечту 14-летнего школьника, который хочет стать снайпером. Мальчик стал победителем конкурса рисунков, который прошел среди воспитанников Луганского центра социально-психологической реабилитации детей. Подарком стал день в роли сотрудника МВД.

- В день, когда исполняются мечты, мальчик примерил на себе снаряжение снайпера и познакомился с устройством винтовки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с полицейскими школьник провел проверку патрульных нарядов, поучаствовал в учебном задержании преступника, а завершением дня стала фотосессия в бронежилете, каске и с винтовкой в руках.

После этого полицейские отвезли и обратно в центр и подарили подарки всем участникам конкурса рисунков.