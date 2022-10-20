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Общество20 октября 2022 14:45

Электричка из Рощино в Выборг стала самой популярной в Ленобласти за 2022 год

Всего с начала 2022 года пригородными поездами в регионе воспользовались почти 69 млн человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти назвали самую популярную электричку.

В Ленобласти назвали самую популярную электричку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 69 млн человек проехали на электричках в Ленобласти с начала 2022 года. Чаще всего люди пользовались пригородным поездом по направлению из Рощино в Выборг. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на главу регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка. По данным чиновника, сейчас на электричках проехало уже на 13 процентов больше пассажиров, чем в аналогичном периоде 2021 года.

- Наиболее популярным направлением в 2022-м стало «Рощино – Выборг». Там зафиксировали на 18 процентов больше пассажиров, - пишет издание.

Власти Ленобласти считают, что пассажиропоток вырос из-за грамотного взаимодействия правительства с перевозчиком. Чиновники следят за жалобами жителей региона в соцсетях и требуют увеличить количество поездов на тех или иных направлениях. К слову, скоро на петербургских электричках смогут бесплатно ездить дети участников спецоперации.