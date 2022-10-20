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Происшествия20 октября 2022 18:55

Полицейские нашли 45 свертков наркотика в машине петербуржца на трассе «Нева»

32-летний мужчина оставлял «закладки» и продавал наркотики в интернете
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские возбудили уголовное дело по 228 статье

Полицейские возбудили уголовное дело по 228 статье

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наркодилера задержали в Пушкинском районе Петербурга 19 октября. Полицейские остановили автомобиль «Мазда 6» на дороге М-11 «Нева». 32-летний водитель перевозил в машине наркотики и психотропные вещества. Кроме этого, он оставлял «закладки» и распространял «запрещенку» в интернет-магазине.

- У мужчины изъяли 45 свертков полимерного материала с веществом темно-коричневого цвета общей массой 554 грамма, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские возбудили уголовное дело по 228 статье. Злоумышленника, который находился за рулем автомобиля, задержали. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства противозаконных действий.