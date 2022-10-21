Петербуржцы жалуются на дорогое жилье и выросшую стоимость жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти половина петербуржцев считает город дорогим для жизни. Опрос, проведенный среди обитателей российских мегаполисов, показал, что сильнее всего на высокую стоимость недвижимости, продуктов, коммунальных услуг и т.д., жалуются в Москве, Уфе и Краснодаре. Петербург в этом опросе занял четвертое место.

- Как правило, самым дорогим в российских мегаполисах является жилье: по мнению жителей, такая ситуация наблюдается в Москве, Уфе, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob, проводившего исследование.

Кроме жилья, продуктов и услуг ЖКХ, горожане жалуются на возросшие цены на бензин, лекарства, одежду, обувь, бытовую технику, развлечения, подорожавшие товары и услуги в целом.

При этом, процент тех, кто считает свой город дорогим, вырос во всех миллионниках России кроме Петербурге. Здесь как было 49 процентов в 2021 году, так и осталось в нынешнем.