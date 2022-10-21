Тело двухлетнего малыша в гематомах нашли в квартире в Петербурге

Двухлетний малыш погиб в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге погиб двухлетний ребенок. Вечером 20 октября 2022 года медики прибыли на вызов в квартиру дома на Хасанской улице в Красногвардейском районе. На месте они обнаружили труп мальчика, который был в гематомах. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Специалисты прибыли на место около 17 часов вечера. В квартире находился труп двухлетнего мальчика. На его обеих щеках были гематомы, а на лбу и носу виднелись ссадины, - рассказал источник.

Известно, что у мальчика была киста головного мозга, поэтому он постоянно наблюдался в одном из медицинских учреждений города. Семья у ребенка полная и на учете не состоит. Как рассказала мать ребенка, малыш упал с кровати на пол, когда она отвлеклась.

Тело малыша направлено в морг для установления причины смерти.