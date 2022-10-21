Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 октября 2022 12:50

Около 1,9 млн жителей Петербурга cделали прививки от гриппа

За неделю вакцинировано более 39 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Около 1,9 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа

Около 1,9 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала прививочной кампании от гриппа привились порядка 1,9 миллионов человек. Лишь за минувшую неделю было вакцинировано свыше 39 тысяч петербуржцев. Для этого работали 317 прививочных бригад на 340 объектах. Об этом 21 октября 2022 года рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

- а сегодня около 1,9 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа. Особенно важен акцент на иммунизацию лиц с хроническими заболеваниями, которых привито свыше 63 процента от числа состоящих на учете, - отметил вице-губернатор.

Привиться от гриппа можно в поликлиниках, а также в одной из 44 передвижных станциях, 30 их них организованы возле станций метро, еще две на вокзалах в Колпино и Пушкине.

Также в городе продолжает наблюдаться снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.