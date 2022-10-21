Около 1,9 млн жителей Петербурга cделали прививки от гриппа

Около 1,9 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала прививочной кампании от гриппа привились порядка 1,9 миллионов человек. Лишь за минувшую неделю было вакцинировано свыше 39 тысяч петербуржцев. Для этого работали 317 прививочных бригад на 340 объектах. Об этом 21 октября 2022 года рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

- а сегодня около 1,9 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа. Особенно важен акцент на иммунизацию лиц с хроническими заболеваниями, которых привито свыше 63 процента от числа состоящих на учете, - отметил вице-губернатор.

Привиться от гриппа можно в поликлиниках, а также в одной из 44 передвижных станциях, 30 их них организованы возле станций метро, еще две на вокзалах в Колпино и Пушкине.

Также в городе продолжает наблюдаться снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.