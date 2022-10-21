Собаку, сидящую на плечах у мужчины, заметили в метро в Петербурге Фото: принтскрин видео.

К змеям и уткам в метрополитене Санкт-Петербурга уже все давно привыкли. Они стали постоянными пассажирами подземки. А вот, обычных пушистых животных давно было не видно. Неожиданно горожане повстречали собаку, которая как попугай сидела на плечах у своего хозяина. Видео распространилось в социальных сетях 21 октября 2022 года.

- Необычный "пиратский-попугай" замечен в метро на Невском проспекте, - сообщили очевидцы.

На кадрах мужчина спускается на станцию метро "Невский проспект" из перехода с "Гостиного двора". На плечах у него держит баланс маленькая собачка, чем-то даже напоминающая лису. По животному видно, что оно чувствует себя уверенно в таком положении.

Куда отправился мужчина со своим хвостатым спутником, пассажиры не знают.