Лошади стало плохо на Дворцовой площади в Петербурге

На Дворцовой площади лошади стало плохо и она упала Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади число петербургский инцидент. Одной из лошадей, которая катает гулящих людей по мощеной площади, стало плохо. Животное упало на землю, начало биться в судорогах и не могло подняться обратно на ноги. Очевидцы сняли видео и опубликовали его 21 октября 2022 года в социальных сетях.

- На Дворцовой упал конь. Явно плохо ему стало, - рассказал очевидец.

На кадрах видно, как вокруг лошади сбежались местные лошадники. В основном девушки. Они пытались поднять животное на ноги. Но от паники конь начал брыкаться. Одна из девушек даже упала на землю. К ним на помощь прибежала еще одна женщина и начала хлестать лошадь по бокам, чтобы та подскочила. На это смотрящие стали критиковать женщину.

В итоге лошадь удалось поднять на ноги. Ее увели с площади в прицеп.