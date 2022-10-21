Заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга назначена Ольга Аришина

Ольга Аришина назначена заместителем руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга / Фото: Смольный

В Смольном новые кадровые перестановки. В пятницу, 21 октября 2022 года, на должность заместителя руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга была назначена Ольга Аришина, ранее работавшая главой одного из комитетов. Распоряжение о ее назначении уже подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

- Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгу Аришину в связи с назначением на должность заместителя руководителя администрации губернатора города, - сообщили в администрации.

Сейчас на место Аришиной временно исполняющим обязанности назначен ее первый заместитель Михаил Соболев.

Ольга Аришина родилась в Белгородской области, работала юрисконсультом в органах прокуратуры Хабаровского края. С 2008 года работала в прокуратуре Петербурга, а с 2018 года перешла в Смольный.