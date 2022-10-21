Здание на капремонте загорелось в Кировском районе Петербурга

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Здание на капитальном ремонте загорелось в Кировском районе Петербурга вечером 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:23. В шестиэтажном здании на Оборонной улице загорелся пятый этаж, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасателям удалось быстро ликвидировать огонь. В 21:45 возгорание потушили.

В происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС.