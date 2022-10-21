Три человека госпитализированы после взрыва в квартире в Ленобласти

По факту взрыва в квартире проводится проверка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Взрыв произошел в квартире в Выборгском районе Ленобласти. Хозяин жилья был пьян. 50-летний мужчина неправильно обращался с газом. ЧП случилось в поселке Гаврилово.

- По факту взрыва в квартире проводится проверка. На место выехали следователи, спасатели, полицейские и сотрудники Росгвардии, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

В администрации Ленобласти сообщили, что взрыв повредил межэтажную перегородку двухэтажного дома. В Выборгскую больницу госпитализированы три человека с ожогами.

- Одному пострадавшему госпитализация не понадобилась, ему помогли на месте. Огня не было, - рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.