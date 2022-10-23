Мигрант надругался над 13-летней девочкой-инвалидом на улице в Петербурге

СК завел дело о надругательстве над девочкой-инвалидом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Красносельского района Петербурга задержала 26-летнего мигранта из Средней Азии, который надругался над 13-летней девочкой-инвалидом прямо на улице. Мужчина напал на школьницу, у ее дома и, говоря словами протокола, «совершил насильственные действия сексуального характера».

- В полицию обратилась мать девочки, инвалида второй группы, находящейся на домашнем обучении. Женщина рассказала, что 21 октября около 21 часа у дома на улице Тамбасова неизвестный домогался ее дочери, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Приметы мужчины были переданы всем патрульным нарядом и через несколько часов, в ночь на субботу, на проспекте Ветеранов удалось задержать подозреваемого. Известно, что он прибыл на заработки в Россию всего две недели назад.

По факту произошедшего Следственным возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.